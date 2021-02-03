نادين نسيب نجيم توثق معاناتها مع التعليم عن بعد بفيديو طريف مع أبنائها

نادين نجيم شاركت الجمهور لحظات طريفة ومميزة مع أبنائها أثناء تلقيهم دروسهم أونلاين من المنزل، وكشفت طريقتها في التعامل معهم في فترة العزل المنزلي.

فيديو طريف لنادين نجيم مع أبنائها في العزل

ونشرت نادين نسيب نجيم فيديو طريف لأبنائها أثناء تلقيهم دروسهم من المنزل، حيث بدوا وهم يلعبون ويلهون أثناء تلقي الدروس، وحاولت نادين إقناعهم بالتركيز على الدروس، وسخرت من ابنتها التي كانت تلعب بالبالونات وقالت إنها في حفلة وليست في دروس أونلاين، وعبرت عن معاناتها بسبب هذا الأمر في تعليقها على الفيديو وقالت:" فهمت عليكم.. سؤال للأمهات خبروني بالتعليقات شي مهضوم صار مع ولادكم خلال التعليم عن بعد".

نادين نجيم تكشف معاناتها مع أبنائها بسبب كورونا

وتحدثت الفنانة نادين نسيب نجيم عن معاناتها مع التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا، وكشفت عن طريقة تعاملها مع أبنائها خلال تصريحات لها مع برنامج "ام بي سي تريندينغ"، وذكرت عدة مواقف طريفة لأبنائها مع التعليم عن بعد، ومنها إصرار ابنها جيوفاني على إظهار الكلب معه في الدرس، وقالت إنها تحتاج أحياناً إلى تقمص شخصية المعلمة، وتضطر أن تكون قاسية أحياناً عليهم من أجل إنجاز واجبهم المنزلي، وأضافت أن الممتع في الأمر إنها تعود للدراسة معهم، ولكنها تلجأ إلى جوجل من أجل البحث عن إجابة عن الأسئلة التي لا تعرفها حتى لا يفقدوا الثقة بها.

هذا ما تعلمته نادين نجيم من أبنائها

وقالت نادين نجيم إنها تعلمت عدة أشياء من أبنائها، وإنها تعيش أجواء طفولية في المنزل، وتظهر شخصيتها الطفولية معهم بحبها للمزاح واللعب، وأشادت بدور المعلمين في تحمل المسئولية في الوقت الحالي وتحمل الأطفال والاختلافات بينهم، وكشفت عن معاناة ابنائها بسبب حرمانهم من التواصل مع أصدقائهم والخروج وغيرها من الأنشطة التي كانوا يقومون بها قبل أزمة كورونا.

ونشرت الفنانة نادين نجيم في الفترة الأخيرة عدة صور وفيديوهات لها مع أبنائها من المنزل، ونشرت كذلك عدة صور وإطلالات جديدة لها، والتي لاقت تفاعل من الجمهور بسبب نشاط نادين نجيم المكثف على مواقع التواصل بعد فترة من القلق عليها بسبب إصابتها في انفجار بيروت، والذي تسبب في عدة إصابات في وجهها، وكشفت عنها لأول مرة في لقاء إعلامي لها في نهاية العام الماضي