أحلام تعلن عن الجزء الثاني من ألبومها الجديد "فدوة عيونك" بعد ضجة طرحه

أحلام كشفت عن مفاجآت جديدة في ألبومها "فدوة عيونك"، فبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها على تويتر بعد طرح الألبوم، كشفت عن استعدادها لطرح جزء ثاني من ألبومها.

مفاجآت جديدة من أحلام في ألبوم "فدوة عيونك"

وكشفت الفنانة أحلام عن مفاجأة جديدة في ألبومها "فدوة عيونك" بوجود جزء ثان من الألبوم، وذلك في ردها على الملحن محمود خيامي، وقالت:" يا مساء الورد ومابه تفاصيل ان اغنيتك راح يكون لها شان في الألبوم اللي تشرفت بوجودك معاي فيه يا جميل، وانا قسمت الالبوم ل جزئين عشان الكل ياخذ حقه، انتظرونا يوم الاثنين الجزء الثاني وسيبدأ دورك الرائع".

وردت أحلام على تغريدة محمود خيامي عن سبب تقسيمها للألبوم جزئين، وذلك بعدما اعتقد ان أغنيته خارج الألبوم وقالت:" زعلك غالي بالعكس كذا الكل ياخذ حقه والسي دي 2 لا يقل اهميه عن cd1 تاكد"، وقال خيامي في تغريدته:" ما كدبش عليكي ف الأول إتخضيت وزعلت شوية بس بعدين فهمت الفكرة وزي ما قولت لك خير ما عملتي عشان الناس كلها تاخد حقها، حرام المجهود ده كله والإبداع ده كله ماياخدش حقه، وكل مبدع شارك يفرح بنجاحه".

أحلام تطلق موقع جديد بعد ألبومها

وأعلنت الفنانة أحلام عن مفاجأة جديدة أيضاً، بإطلاق موقع إلكتروني خاص بها، وقالت في تغريدة لها:" الموقع راح يكون شي جديد وأغاني حصرية ومؤتمرات حصرية وأشياء جديدة أخبركم عليها بعد الألبوم cd2 شكراً"، وتلقت أحلام عشرات الرسائل والتغريدات من زملائها النجوم والذين هنئوها على ألبومها الجديد، ومنهم الفنان رابح صقر ونانسي عجرم وأنغام وأصالة وإليسا وفؤاد عبد الواحد ورانيا يوسف وغيرهم.

أحلام تتصدر تويتر بسبب "فدوة عيونك"

وتصدرت الفنانة أحلام موقع تويتر في الساعات الأخيرة بعد طرحها النسخة الأولى من ألبومها "فدوة عيونك"، ولاقت أغانيها وإطلالاتها في الألبوم تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل، وطرحت مقاطع من كليبات أغاني الألبوم، والتي ظهرت بها بإطلالات مختلفة وجريئة، ومن المقرر ان تطرح الكليبات على يوتيوب في الأيام المقبلة بعد طرحها على تطبيق "فن بوكس".