الملحن فهد الناصر يكشف تطورات حالته الصحية بعد إفاقته من الغيبوبة

فهد الناصر، الملحن الكويتي، كشف آخر تطورات حالته الصحية في تعليق له على موقع تويتر، بعد أيام من تواجده في المستشفى بسبب تدهور حالته ودخوله في غيبوبة ونقله للعناية المركزة.

فهد الناصر يعلق على حالته بعد إصابته بغيبوبة

ونشر الملحن الكويتي فهد الناصر تغريدة على حسابه بتويتر طمأن بها الجمهور على حالته الصحية بعد فترة من القلق عليه بسبب إصابته بغيبوبة وتدهور حالته في المستشفى، وقال:" مساء الخير احبتي وأهلي وعزوتي يسأل الجميع عن صحتي .. انا بخير بفضل الله ومن ثم دعاؤكم ..لا حَرَمَني الله هذا الحب الذي لن أُوفيه قدرهُ ما حَيِييت، وانا بـ إنتظار أوامر الكادر الطبي فيما يراه مناسباً في مسألة الخروج من الطبيب ..لا اراكم الله مكروهاً بعزيز".

النجوم يدعون للملحن الكويتي فهد الناصر

ودعا عدد من النجوم للملحن فهد الناصر بعد إصابته بأزمة صحية وتضامنوا معه برسائل وتغريدات، وكذلك بعد نشره آخر تغريدة التي كشف بها عن تحسن حالته، ومنهم الفنانة أسما لمنور التي كتبت له:" الف الحمد الله على سلامتك خويا الغالي"، وكذلك المطرب رامي جمال الذي كتب له:" اخويا اللي نور الدنيا بسلامته يارب ما نشوف فيك غير الخير وحفظ الله والسعادة".

وعبرت الفنانة أحلام عن سعادتها بالتطورات الإيجابية في الحالة الصحية لفهد الناصر وقالت في تغريدة لها:" ما شاء الله لاقوه الا بالله، ربي يرفعك عنك ويشفيك شفاءً لا يغادر سقما اخوي الغالي وحشتنا وايد"، وكانت أحلام من النجوم الذين تفاعلوا مع الحالة الصحية لفهد الناصر بعد دخوله العناية المركزة ودعت له وقتها وقالت:" "بسم الله عليه استودعته الرحمن رب العالمين الذي لا تضيع ودائعه.. يارب أشفيه".

أعمال الفنان فهد الناصر

ولم يكشف فهد الناصر عن تفاصيل حالته وسبب تدهورها، وذلك بعد أنباء عن إجرائه لعملية جراحية قبل دخوله في العناية المركزة، ومارس فهد الناصر نشاطاته في الفترة الماضية بدون أي مشاكل صحية وتولى مهمة التلحين والإشراف الموسيقي على عدد من الأغنيات المنفردة ومنها: "على وين" للفنان إبراهيم دشتي، وأغنية "بعدك انا" للفنان فواز الرجيب، و يعتبر فهد الناصر من أبرز الملحنين في الخليج والعالم العربي، وتولى تلحين مجموعة كبيرة من الأغنيات مع اشهر النجوم ، ابرزهم الفنانة أحلام، التي تعاون معها في العديد من الأغنيات ومن أبرزها أغنية "الطائر الجريح"، والفنان حسين الجسمي، والذي تعاون معه في تلحين أغنية "بنعدي" التي كتبها الشاعر أنور المشيري، وأطلقها الجسمي قبل عدة أشهر.