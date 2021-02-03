صورة نادرة للفنان كريم الحسينى بصحبة سميحه أيوب وبيومى فؤاد

شارك الفنان كريم الحسينى ، جمهوره بصورة نادرة له بصحبة الفنان بيومى فؤاد والفنانه سميحة ايوب و ذلك من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وعلق الفنان كريم الحسينى على الصورة "صورة عمرها حوالي 17 سنة .. من اول ورشة تمثيل بمركز الابداع الفني تحت قيادة استاذنا خالد جلال ❤️ وفي حضور العظيمة سميحة ايوب وطبعا كان معانا بيومي فؤاد الطموح اللي صبر وكمل وإيمان لطفي ووسيم والعبد الله والمخرج المسرحي محمد الصغير ❤️ الصورة دي بصراحة مصدر طاقة إيجابية بالنسبالي وامل في بكرة ????????" والجدير بالذكر أن الفنان بيومى فؤاد يشارك في تصوير فيلم "الشنطة" من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي. "الشنطة" إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري. ومن المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام. من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام. وشارك ايضا بيومي فؤاد بفيلم "عفريت ترانزيت" بطولة محمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني. الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي

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