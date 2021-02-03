نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مغني الميتال الشهير مارلين مينسون متهم بالتحرش في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد
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اعلنت الشركة المنتجة لالبومات مغني الميتال الشهير مارلين مانسون، عن فسخها لعقدها معه، بعد أن رفعت دعاوى بالتحرش الجنسي على المغني من قبل 5 سيدات.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن مانسون حاليا من ضمن الفنانين بهوليوود الذين تم الكشف عن ممارساتهم الجنسية المتطرفة بحق السيدات.
ولم ترتقى الاتهامات حتى الآن لحد التأكيد، إذ مازالت قيد التحقيق أمام المحكمة لحين البت بها.