أنجلينا جولي تزين غلاف مجلة British Vogue

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زينت النجمة الكبيرة أنجلينا جولي غلاف مجلة British Vogue بعددها المقرر طرحه لشهر مارس من عام 2021 الجاري، وأجرت جولي جلسة تصوير متميزة تنشر لقطاتها مع العدد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي ظهرت بها جولي، بإطلالات أنيقة، وعلى ما يبدو أجريت جلسة تصوير المجلة بمنزلها الخاص، وقد ظهرت حافية القدمين ببعض اللقطات ومن حولها كلاب حراسة.

ومن المرتقب أن تنضم النجمة الكبيرة أنجلينا جولي لعالم مارفل السينمائي عبر بوابة فيلم "إيترنالز" الذي يشارك في بطولته النجمة سلمى حايك.

