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أنجلينا جولي تزين غلاف مجلة British Vogue

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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زينت النجمة الكبيرة أنجلينا جولي غلاف مجلة British Vogue بعددها المقرر طرحه لشهر مارس من عام 2021 الجاري، وأجرت جولي جلسة تصوير متميزة تنشر لقطاتها مع العدد.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي ظهرت بها جولي، بإطلالات أنيقة، وعلى ما يبدو أجريت جلسة تصوير المجلة بمنزلها الخاص، وقد ظهرت حافية القدمين ببعض اللقطات ومن حولها كلاب حراسة.
ومن المرتقب أن تنضم النجمة الكبيرة أنجلينا جولي لعالم مارفل السينمائي عبر بوابة فيلم "إيترنالز" الذي يشارك في بطولته النجمة سلمى حايك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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