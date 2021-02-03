شبكة ABC تمنح الضوء الأخضر لمسلسل كيفن كوستنر الجديد

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منحت شبكة ABC الضوء الاخضر للمسلسل الجديد للنجم كيفين كوستنر، الذي يطرح بعنوان "ناشونال باركس"، يجسد به كوستنر دور البطولة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن مشاركة كوستنار في المسلسل لن تقتصر فقط على تجسيد الشخصية الرئيسية، ولكنه ايضا سيشارك في كتابة وتأليف النص، وإنتاج المسلسل.

كما سيشاركه في تأليف نص المسلسل، كل من أورن هيلبينج كاتب مسلسل "فلاش" الشهير وجون بايرد.

