إعلان جديد يكشف عن أحداث مستقبلية لمسلسل "واندا فيشن"

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طرحت استديوهات مارفل إعلان ترويجي جيدد تحمس به عشاقها للحلقات المستقبلية من مسلسل واندا فيشن، الذي حصد نسبة مشاهدة اسثتنائية عقب الحلقة الرابعة منه.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي الجديد، الذي كشف عن تفاصيل تتعلق باحداث المسلسل، حيث سيتم بث حلقات مستقبلية منه في حقبة الثمانينات والتسعينات.

ويجسد ادوار البطولة بالمسلسل النجم بول باتني، والنجمة اليزابيث اولسن في ادوار واندا فيشن.

