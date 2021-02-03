نواه سنتينيو يشارك في بطولة فيلم جديد من انتاج نتفليكس

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يستعد النجم الشاب نواه سينتينيو للمشاركة في بطولة فيلم جديد من انتاج شبكة البث الرقمي نتفليكس، يطرح بعنوان "جيم ستوب".

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الفضل يرجع لنتفليكس في النجومية الحالية التي يتمتع بها نواه، بعد ظهوره بعدد من الاعمال السينمائية الناجحة من انتاج الشبكة.

وسبق لنواه الظهور بعدد مميز من الاعمال السينمائية من انتاج نتفليكس، كان من ضمنها، فيلم "برفكت ديت".

