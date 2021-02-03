انطلاق تصوير فيلم The Little Mermaid

بدأ صناع فيلم The Little Mermaid، تصوير مشاهده وفقا لما أكده بطل العمل خافيير بارديم، الذي يلعب دور King Triton، وفقا للتقرير الذى نشر موقع " thedisinsider".

وكان من المتوقع أن يبدأ تصوير فيلم The Little Mermaid، من إنتاج شركة ديزني، فى أول العام الماضى 2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا حول العالم، الذى أدى إلى توقف إنتاح الأعمال.

ومن ثم تم نقل التصوير إلى صيف العام الماضى 2020، لكن الاستوديو لم يكن جاهزا لبدء التصوير، بسبب الاحتياطات الكثيرة التى لم تكتمل.

وصرح خافيير بارديم " لا يوجد شيء أكثر من التواجد في الفندق، ثم الانتقال إلى العمل، من العمل إلى الفندق، لأن هذا ما يجب القيام به، حيث أن جميع البروتوكولات شاملة لذلك، هناك قدر كبير من العناية عند إجراء الاختبارات كل يوم، مع عدد الأشخاص الموجودين في المجموعة، وهو عدد كبير جدًا".

وأضاف بارديم، "هناك الكثير من البروتوكولات وبصراحة أشعر بالأمان، الشيء الآخر هو أنه عندما تغادر المجموعة، في حالتي أعود إلى المنزل، مثل أعضاء الإنتاج الآخرين، لكنني أعتقد أنه إذا تم تنفيذ كل الأشياء بشكل صحيح ، فقد يكون مكانًا آمنًا تمامًا ".

وكانت قد انضمت الممثلة نوما دومزويني، إلى فريق فيلم ديزني، الـ Live Action الجديد The Little Mermaid، ولم تكشف الشركة أو أي من القائمين على العمل، الدور الذى ستلعبه دومزويني إلى الآن، ولكن من الواضح أن دومزويني ستلعب دور جديد، يضاف إلى أبطال الفيلم، وفقا لما نشر على موقع " deadline".

ومن المقرر أن تقوم هالي بيلي بدور "آرييل"، حورية البحر الأميرة التي تحلم بأن تكون إنسانة، بينما تلعب "ميليسا مكارثي" دور عمتها الشريرة أورسولا، وسيلعب "خافيير بارديم" دور الملك تريتون.

" The Little Mermaid" من إخراج روب مارشال وكتبه ديفيد ماجي، سيتضمن الفيلم القادم الأغاني الأصلية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذى طرح عام 1989، بالإضافة إلى أغاني جديدة من الملحن الأصلي آلان مينكين مع كلمات المؤلف لين مانويل ميراندا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".