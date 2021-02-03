صابرين تشارك فى مسلسل ”زى البيت الوقف”

فن وثقافة الأربعاء، 3 فبراير 2021 10:02 صـ بتوقيت القاهرة الأربعاء، 3 فبراير 2021

دوت الخليج

تشارك النجمة صابرين في بطولة مسلسل "زى البيت الوقف" مع النجمة زينة وأحمد السعدنى، وهو اسم مبدئى، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد. وينطلق تصوير المسلسل يوم 14 فبراير الجارى، حيث تجرى الشركة المنتجة حالياً إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين المشاركين، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المخرج انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على الديكورات وخلافه . من ناحية أخرى تجسد الفنانة صابرين ضمن أحداث فيلم "عروستى" شخصية كوميدية، وهو دور مختلف عليها، ويشاركها في بطولته كل من الفنان أحمد حاتم وزينب غريب وجميلة عوض ومروان يونس، وتأليف مصطفى البربري، ومن إخراج محمد بكير. كما تستعد صابرين كذلك لفيلم آخر خلال الأسابيع المقبلة، وهو "المحكمة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته محمود عبد المغنى، صابرين، صلاح عبد الله، جميلة عوض، كريم عفيفى، أحمد داش، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين. وكان آخر أعمال صابرين مسلسل ليالينا 80 فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، رنا رئيس، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، حسني شتا، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.