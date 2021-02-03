Wonder Woman 1984 يحقق ايرادات بـ152 مليون دولار حول العالم

ارتفعت إيرادات فيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، حول العالم إلى 152 مليوناً و 200 ألف دولار أمريكى حول العالم، وذلك بعد طرحه يوم 25 ديسمبر من العام الماضى، 2020.
فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدور حول تقدم سريع إلى الثمانينيات، حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah
الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.
وكشف القائمون على الفيلم، عن هدفهم للربح بأكثر من طريقة وسط الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا، والتي ستعمل على خفض الإيرادات بشكل كبير نظرًا للإقبال الضعيف على دور العرض، لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، وهو ما أجبر شركة الإنتاج على طرح الفيلم عبر خدمة PVOD، قبل عرضه سينمائياً في المملكة المتحدة.
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