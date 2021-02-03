"ارجعي ومتسيبيناش".. حسام داغر يُطالب ميمي جمال بالرجوع عن قرار اعتزالها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان حسام داغر عن حزنه الشديد بسبب سماعه خبر اعتزال الفنانة ميمي جمال، وقام بتوجيه رسالة مليئة بالحب لها، مُطالبًا فيها بالرجوع عن قرارها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان حسام داغر صورة جمعته بالفنانة ميمي جمال، وعلق عليها قائلاً :"بقي معقول القمر دي يعتزل، ازاي يا ميمي يا أجمل ست في الدنيا ده أوحش خبر سمعته، ده انتي اللي فاضلالنا من زمن كان جميل، انتي و عم حسن الله يرحمه".

وتابع حسام داغر قائلاً :"كنت أشوفك بس اتبسط، انتي بس أكيد بتشوفي غلاوتك عندنا و إننا منستغناش عنك، طب أنا هتحايل عليكي شوية، حاسس بيكي و انتي اللي عندك لسه كتير يا كتلة الحنان و الطيبة ".

وأضاف حسام داغر :" متزعليش من ناس في الوسط ميعرفوش قيمتك، وانتي اللي يعرفك كويس مش بس يحبك ده يموت فيكي، جايه تسيبينا بعد ما الجميلات راحوا، هيتبقالنا مين، كده الجمال في الشغلانه هيقل يا ميمي يا جمال يا ملكة الجمال، قولولها ارجعي و متسيبيناش ".

وفي سياق آخر، شارك حسام داغر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"النهاية"، وهو بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ناهد السباعي، محمود الليثي، سارة عادل، محمد جمعة، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.