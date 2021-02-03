يوسف_الشريف يتصدر تويتر.. ومغردون: منتظرين عمل حلو كالعادة

أعلن الفنان يوسف الشريف، عن بدء تصوير مسلسله "كوفيد 25" الذى يكون داخل السباق الرمضانى لعام 2020، وذلك من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث نشر صورا من كواليس التصوير بصحبة زوجته وكتب قائلا "من أول يوم تصوير ... دعواتكم".
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج يوسف_الشريف، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
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