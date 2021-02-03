بسنت صيام تنضم لفريق عمل "حرب أهلية"

انضمّت الفنانة بسنت صيام لفريق عمل "حرب أهلية " للنجمة يسرا ومن سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل حيث من المقرر أن يعرض رمضان المقبل.



ويعدّ المسلسل هو الثاني للعدل، والذى ينافس به خلال الماراثون الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل، بجوار يسرا، عدد كبير من نجوم الفن، إلا أن العمل سيكون مفاجأة لجمهور الفنانة، حيث ستلعب خلاله دورًا جديدًا ومختلفًا.

وكان آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "خيانة عهد"، الذى تم عرضه في رمضان 2020من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.