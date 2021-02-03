بالكمامة.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة الشابه ليلي أحمد زاهر ، صور جديدة لها ، و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و ظهرت ليلي في الصورة بإطلالة كاجول و هي مرتدية الكمامة من منزلها مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن تصدّرت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر محرك البحث جوجل بعد عرض الحلقات الأولي من مسلسل في "بيتنا روبرت ".