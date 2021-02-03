بسنت صيام تنضم لقائمة أبطال مسلسل "حرب أهلية" مع يسرا

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة بسنت صيام في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "حرب أهلية " مع الفنانة يسرا، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، وهو من إنتاج سينرجي والعدل جروب.

وفي سياق آخر، تشارك بسنت صيام في فيلم "الخطة العايمة" الذي يُعرض حاليًا بالسينمات، وهو بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم صلاح عبدالله، شريف رمزي، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب إخراج معتز التوني، وإنتاج شهد رمزي.

والجدير بالذكر أن بسنت صيام يُعرض لها حاليا مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، التي تقدم من خلالها شخصيات متنوعة ومشاهد لنجمات السينما المصرية مثل فاتن حمامة، شريهان، تحية كاريوكا، هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية.