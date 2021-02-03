تعليق مؤثر من هبة عبد العزيز بعد مرض والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - تمنت الفنانة هبة عبد العزيز الشفاء العاجل لوالدتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة هبة عبد العزيز صورة جمعتها بوالدتها، وعلقت عليها قائلة :"اللهم ابعد عن أمي المرض وبارك في صحتها، وأطل في عمرها،

ولا تقطع صوتها من البيت، وارزقها راحة البال يا رب العالمين".

وفي سياق آخر، يعرض لهبة عبد العزيز حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مأخوذ من فورمات أمريكي، بطولة أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، رانيا يوسف، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، يسرا المسعودى واخراج تامر فرج.