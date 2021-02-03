وفاء عامر عن الراحل أشرف صالح:"مات فرحان وراضي وعنده شغل لكن مالوش نصيب يكمله"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة وفاء عامر أن صديقها الفنان الراحل أشرف صالح، الذي توفي يوم 29 يناير الماضي، قد تعاقد قبل وفاته على ثلاثة أعمال من المقرر عرضهم في رمضان المقبل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت وفاء عامر منشورًا قالت فيه :"مش حدافع عن ظلم لكن أشرف صالح، مضى مع أستاذ شاهين مسلسل بطولة روجينا، إخراج أحمد شفيق، وأستاذ صادق الصباح، عمرو سعد، وأستاذ فتحي الجندي بطولة حنان مطاوع شركة الروان".

وتابعت وفاء عامر قائلة :"أشرف صالح فرح بس ملوش نصيب يكمل، مات راضي و فرحان إنه أخيرًا ربنا رزقه بثلاث أعمال، ده كلام زوجته السيدة المحترمة هبة".

وأضافت وفاء عامر:" أرزاق موزعها صاحب الدنيا، زملائي و أخواتي لا تقنطوا من رحمة الله ربما تأتي الفرحة و الموعد قد أتى للرحيل، ربما نصبر و لنا رزق في الدنيا، و عندما يأتي الحظ نرحل تاركين وراءنا وجع الانتظار، اللهم ارزقنا جميعًا في الرزق ليس في العمل فقط ربما صحة أولاد كرامة وطن لمة حلوة لقمة بتقسمها مع حبايبك و حاجات كتير اللهم أغفر لأشرف و لنا و اجعلنا من الحامدين الشاكرين و ارزقنا الرزق الذي تراه مناسبا لنا دون وجع، الفاتحة لأشرف صالح و لنا".

وكان الفنان باسم سمير قد كتب منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، قال فيه:" قبل الوفاة بأسبوع كان أشرف واقف في طابور طويل عريض بمكتب كاستينج عشان يعمل أوديشن على دور صفحتين، مقولكوش على كم الزعل اللي كان على وشه حسب رواية صديق مشترك كان حاضر الأوديشن".

وتابع قائلاً:"المرحوم من قلة الشغل قرر ينزل يعمل أوديشن على أي حاجة، ما هو فاتح بيت برضه ودي شغلته الوحيدة، والمرحوم من 2018 وآخر دور عمله في مسلسل ربع رومي وهو قاعد في البيت، أشرف صالح مات زعلان، زعلان من الدنيا اللي اديتله ضهرها في آخر 3 سنين، الله يرحمه".