في ذكرى كوكب الشرق.. سميرة عبد العزيز تكشف لصدى البلد سر اختيار صابرين لتقديم مسلسل أم كلثوم

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن سر اختيار الفنانة صابرين لدور أم كلثوم رغم صغرها فى السن .

وقالت سميرة عبد العزيز خلال لقاء لصدى البلد ، عند صدور خبر عمل فنى عن حياة " أم كلثوم " جميع نجمات مصر كانت تسعى من أجل الحصول على هذه الشخصية .

و أضافت ، أن اختيار صابرين جاء عن طريق الصدفة عندما شاهدتها المخرجة إنعام محمد على فى دور فلاحة ثم أصبحت من سيدات المجتمع قالت صبرين هى من تصلح لهذا الدور ، بالإضافة الى الشبه الكبير بينهم .