حد عاوز نقاش.. زينة تفاجئ جمهورها بحرفة جديدة

نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت زينة في مقطع الفيديو وهي علي سلم وتقوم بالنقاشة علي الحائط ، وعلقت علي الفيديو قائلة: " لما تفهم الناس عاوز ايه ومايعرفوش تعمل انت بايدك اللي انت عاوزه اسهل ياناس انا بعمل كل حاجه بايدي حد عاوز نقاش". وشاركت الفنانة زينة مؤخرا في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى. الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف

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