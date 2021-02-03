نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السينمات تعرض فيلمين جديدين.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض دور العرض السينمائية اليوم، فيلمين جديدين، على الرغم من الظروف التي تشهدها دور العرض حاليًا، وعملها بطاقة 50% بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وينضم لقائمة الأفلام الجديدة فيلم "شاومينج"، وهو فيلم كوميدي و"قبل الأربعين" وهو ينتمي لنوعية افلام الرعب.

فيلم"شاومينج" يُناقش ظاهرة الغش في الثانوية العامة حول مجموعة من الشباب في مرحلة الثانوية العامة، حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعرف باسم "شاومينج بيغشش ثانوية عامة".

فيلم" شاومينج" بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، نشوى مصطفى، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، حامد الشراب، توني ماهر، أحمد سلطان، سارة درزاوي، طاهر أبو ليلة، ياسر الطوبجي، يوسف حسام، محمود فارس، يوسف وليد يوسف، محمد حسني، سعاد القاضي، وهو من إنتاج أيمن يوسف.

أما فيلم "قبل الأربعين" فتدور أحداثه في إطار الرعب النفسي، وتجسد فيه الفنانة بسمة، دور طبيبة نفسية متزوجة من الفنان إيهاب فهمي.

"قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، هالة فاخر، محمد علي رزق، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم، ومن إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبره، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.