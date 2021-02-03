مساء اليوم.. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه بعنوان ”ليه” على يوتيوب

أعلن المطرب اللبنانى فضل شاكر، عن طرح أغنيته الجديدة "ليه"، عصر اليوم الأربعاء، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، ومن المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

ونشر شاكر، صورة من البوستر الدعائى للأغنية، أتبعها قائلا: "الأربعاء موعدنا فى الساعة 4 مساء بتوقيت الإمارات، إطلاق أغنية ليه، كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس".

من ناحية أخرى، انتهى النجم اللبنانى فضل شاكر من تسجيل أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية بعنوان "لسة الحالة ماتسرش"، من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع صالح موسى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

كما طرح فضل شاكر، مؤخرا أغنيته الجديدة "ابقى قابلنى" باللهجة المصرية، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عمرو المصرى، ألحان عمرو الشاذلى، توزيع الموسيقى عمرو الخضرى.

وتقول كلمات الأغنية: "يارب دايما ناجح فى الخيانة والوجع.. كمل بجد ده انت فظيع اوى يا جدع، الله عليك هتبقى حاجة فى الجحود.. قلبك دة ميت وأنت بارع فى البرود، عرفت تكسب قسوتى وخدت كل الكره ليك.. مشيت معاك أنا سكتى لقيتنى بخسر نفسى بيك.. وخلصت بالسلامة وروح أصل اللى زيى خسارة فيك، وابقى قابلنى لو حد استحمل طبعك أكتر من يومين".