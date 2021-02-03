سميرة عبد العزيز تكشف لـ دوت الخليج حقيقة زواج أم كلثوم سرا.. فيديو

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن حقيقة زواج كوكب الشرق أم كلثوم وإنجابها سرا.

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز، خلال لقائها مع دوت الخليج، قبل بدء تصوير المسلسل قرر المؤلف محفوظ عبد الرحمن أن يذهب إلى القرية التى ترعرعت فيها أم كلثوم، وهناك سأل أهل القرية عن زواج أم كلثوم، فأكد أحد الأهالى أنها تزوجت بالفعل.

وأضافت أن المؤلف كان يقوم بتدريب عدد من الطلاب على الكتابة فطلب منهم الذهاب إلى السجل المدنى، وإحضار أي وثيقة زواج لها ولكن لم يكن هناك أى دليل، لذلك تم التأكيد على أن ما تم انتشاره عن زواج أم كلثوم كذب.