تفاءلوا دائما ولا تيأسوا.. شاهد أحدث ظهور لـ بسمة وهبي

نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت بسمه وهبي في سيارتها علقت قائلة: " تفاءلوا دائمًا ولا تيأسوا أبدا".
وكشفت الإعلامية المصرية الشهيرة، بسمة وهبة، عن معاناتها من مرض نادر، لا يصاب به كثيرون في العالم، لكنها لم تفصح عنه إلا بعد تعرضها لهجوم حاد بسبب كثرة سفرها للعلاج في الخارج.
وردت الإعلامية التي اشتهرت بتقديمها برنامج "شيخ الحارة" في رمضان العام الماضي على منتقدي كثرة سفرها للخارج للعلاج، وعدم ذهابها إلى المستشفيات المصرية، قائلة "التخصص مش موجود في مصر لأنه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع أطلع أتعالج ولا أقعد أموت في مصر".
وأشارت بسمة وهبة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إلى أن نسبة المصابين بهذا المرض فى مصر قليلة للغاية، لذا ستسافر لتتلقى علاجه في الخارج.
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