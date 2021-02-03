في عيد ميلاده.. أشهر 4 أغاني رومانسية لمروان خوري

يحتفل اليوم الأربعاء الفنان مروان خوري بعيد ميلاده ، حيث لحن أعمالا غنائية لكبار الفنانين مثل: ماجدة الرومي، صابر الرباعي، نوال الزغبي، أصالة نصري، نجوى كرم، فضل شاكر، إليسا، كارول سماحة وميريام فارس.

ونستعرض اليوم أبرز أغانى مروان خورى الرومانسية التى تركت بصمة فى أذهان جمهوره.

أغنية "كل القصايد" من كلمات وألحان مروان خورى

أغنية "يارب" والتى قدمها مع النجمة كارول سماحة، وهى من كلمات وألحان مروان خورى

أغنية "خدنى معك" من كلمات وألحان مروان خورى

أغنية "قصر الشوق" من كلمات وألحان مروان خورى