ونستعرض اليوم أبرز أغانى مروان خورى الرومانسية التى تركت بصمة فى أذهان جمهوره.
أغنية "كل القصايد" من كلمات وألحان مروان خورى
أغنية "يارب" والتى قدمها مع النجمة كارول سماحة، وهى من كلمات وألحان مروان خورى
أغنية "خدنى معك" من كلمات وألحان مروان خورى
أغنية "قصر الشوق" من كلمات وألحان مروان خورى
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاده.. أشهر 4 أغاني رومانسية لمروان خوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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