علي الطيب يعلن وفاة والده.. والجنازة بعد صلاة الظهر

أعلن الفنان الشاب علي الطيب وفاة والده، الأربعاء، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا نقول إلا ما يُرضي الله.. والدي في ذمة الله.. اللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك. . واجعل قبره روضة من رياض الجنة". وكشف الفنان علي الطيب عن موعد صلاة الجنازة على والده، حيث كتب عبر حسابه علي فيس بوك: صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الفتوح بكوبري القبة.

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