شيرين رضا تروج لفيلم قمر 14

روجت الفنانة شيرين رضا لفيلم قمر 14 استعدادا لعرضه في صيف 2021 . ونشرت شيرين رضا صورة ل بوستر الفيلم عبر حسابها الشخصي إنستجرام ، وعلقت قائله : " قمر 14 صيف 2021 . ويتضمن الفيلم 12 قصة منفصلة متداخلة بهدف واحد، ولكل منها أبطاله، وتجمع بينهم الشخصية التي يقدمها الفنان خالد النبوي. فيلم "قمر 14" قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي، والتوزيع الداخلي والخارجي لأفلام كريم السبكي

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