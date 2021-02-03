اليوم.. بدء عرض فيلم شاومينج في السينما

استقبلت دور العرض المصرية صباح اليوم، الأربعاء، فيلم "شاومينج" للفنان بيومي فؤاد. تدور قصة الفيلم حول امتحانات الثانوية العامة، وصفحة "شاومينج" التي سربت امتحانات الثانوية العامة قبل عامين. يشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، توني ماهر، أحمد سلطان، حامد الشراب وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أشرف حسني وإخراج شادي أبو شادي.

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