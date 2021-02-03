غدًا..عمر كمال في ضيافة ياسمين عز على MBC مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية ياسمين عز غدًا في برنامجها "ليلة الخميس"المطرب الشعبي عمر كمال، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على قناة "MBC مصر".

وأعلن عمر كمال عن ذلك اللقاء من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر البرومو الدعائي للحلقة، وعلق عليها قائلًا:" يوم الخميس على MBC".

برنامج "ليلة الخميس" يجمع عدد من النجوم في حوارات ومناقشات اجتماعية، في إطار من الترفيه والرقي في سهرة أسبوعية في نهاية كل أسبوع.

وفي سياق آخر، طرح عمر كمال مؤخرًا مهرجان "سوق الصحاب" الذي يتعاون خلاله مع حمو بيكا وأحمد موزة، وهو من كلمات محمد غباشي، توزيع شادي خليل.