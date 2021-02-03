مكتبة الإسكندرية تنظم برنامج للتنمية المستدامة ودعم العلاقات الافريقية مع جامعة عين شمس

القاهرة - محمد ابراهيم - نظمت مكتبة الاسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء القدرات العلمية ودعم العلاقات الافريقية بقطاع البحث الاكاديمي جلسة برنامج رابطة شباب الصفوة الافارقة بمركز المؤتمرات بجامعة عين شمس في يوم السبت ٣٠ يناير 2021، بحضور حوالي مائة وسبعون طالبًا من مختلف الدول الافريقية من جنوب السودان ومالاوي واوغندا والسودان وجزر القمر و بورندي وليبربا ومدغشقر ومصر وتم مناقشة رؤية الشباب لمستقبل القارة من وجهة نظر طلاب الجامعة.

يدرس هؤلاء الطلاب بجامعات عين شمس والقاهرة وطنطا والزقازيق بكليات مختلفة منها الهندسة والتجارة والطب البيطري والصيدلة والتمريض ويعتبر برنامج رابطة شباب الصفوة الافارقة منبر لعرض الرؤي العلمية والثقافية لهؤلاء الشباب.

وأكد الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، أن التعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، لاستضافة جلسات برنامج " رابطة شباب الصفوة الافارقة " إنما يأتي تعبيرًا عن عمق أواصر التعاون بين جامعة عين شمس ومكتبة الاسكندرية وايمانًا من المؤسستين باهمية تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وتنمية مهارات الطلاب الافارقة وذلك تأكيدًا علي دور مصر الريادي بالقارة الافريقية.

ويُعد برنامج رابطة شباب الصفوة الافارقة هو أحد الانشطة الموجهة لبناء قدرات الشباب العلمية والمعرفية بمكتبة الاسكندرية وذلك ايمانًا من المكتبة بدور الشباب في بناء المجتمع واهتمامًا منها لتنمية مهاراتهم العلمية والابداعية واعداد منصة لتبادل افكار الشباب واكسباهم كفاءات جديدة تواكب العصر الحالي.

جدير بالذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية ينظم مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجالات التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ علي الموارد الطبيعية الموجه للشباب المصري والإفريقي، وهذه البرامج هي "برنامج شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل" الموجه لطلاب المدارس (13- 18عامًا) منذ عام 2002 و برنامج "رابطة شباب الصفوة " الموجه لطلاب الجامعة منذ عام 2006 وبرنامج "رابطة شباب الصفوة الافارقة" الموجه إلي الطلاب الافارقة الدراسين بجامعة الاسكندرية منذ عام 2011 وبرنامج "رابطة شباب الصفوة الافارقة بالقاهرة" الموجه إلي الطلاب الافارقة الدراسين بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان منذ عام 2016.

وقد عقدت هذه الجلسة وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد وتم بثها عبر الانترنت لمن لم يستطع الحضور من هؤلاء الطلاب.