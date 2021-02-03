"المتمردون" بصالون سينما الهناجــر

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف سينما "الهناجر" بساحة الاوبرا -التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في السابعة مساء غداً (الخميس 4 فبراير)، أمسية جديدة من أمسيات صالون السينما الوثائقية الذى يشرف عليه ويقدمه المخرج أحمد فؤاد درويش.

حيث يعرض الصالون لأول مرة الفيلم الروائي الطويل "المتمردون" إنتاج مؤسسة السينما عام 1966 قصة الكاتب الصحفى صلاح حافظ، سيناريو وإخراج توفيق صالح، تصوير أحمد خورشيد، ديكور صلاح مرعي.. الفيلم بطولة شكري سرحان، زيزي مصطفى، شفيق نور الدين، توفيق الدقن، كمال حسين وحمدي أحمد.

الفيلم يناقش الأوضاع فى المجتمع المصرى خلال فترة الأربعينيات وخطورة مرض السل.