سلوي عثمان: برنامجي الجديد مفأجاة للجمهور

تعاقدت الفنانة سلوي عثمان علي برنامج جديد يهتم بشئون المطبخ حيث من المقرر أن يعرض رمضان المقبل وقالت سلوي أنها سعيدة بهذه الخطوة خاصة أن فكرة تقديم البرامج سهلة خاصة لو اجتماعية وتهم المشاهد المصري . من ناحية اخري انتهت سلوي من تصوير مسلسل "لؤلؤ " للنجمة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

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