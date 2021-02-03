إيمان السيد وكريم عفيفي ومحمد أنور وعمر كمال ضيوف ياسمين عز "ليلة الخميس"

يستضيف برنامج "ليلة الخميس" من تقديم ياسمين عز، في حلقة هذا الأسبوع الفنانين إيمان السيد، كريم عفيفي، محمد أنور ومغني المهرجانات عمر كمال، ويتخلل الحلقة مجموعة من الأغاني المشتركة بين الضيوف.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.