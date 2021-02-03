يستضيف برنامج "ليلة الخميس" من تقديم ياسمين عز، في حلقة هذا الأسبوع الفنانين إيمان السيد، كريم عفيفي، محمد أنور ومغني المهرجانات عمر كمال، ويتخلل الحلقة مجموعة من الأغاني المشتركة بين الضيوف.
برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيمان السيد وكريم عفيفي ومحمد أنور وعمر كمال ضيوف ياسمين عز "ليلة الخميس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.