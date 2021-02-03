فى ذكرى رحيلها .. سميرة عبد العزيز تكشف أسرارا لأول مرة عن مسلسل أم كلثوم

تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة أم كلثوم، التى برعت فى تقديم العديد من الروائع الغنائية التى تظل تطرب أذن المستمع العربى.وكانت كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز ، اسرار جديدة عن حياة أم كلثوم لاول مرة .
وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز خلال لقائها لصدى البلد ، فى بداية كتابة سيناريو مسلسل أم كلثوم جاء 17 أندار للمؤلف محفوظ عبد الرحمن من عائلة كوكب الشرق تخوفا من ظهور أشاعات فى المسلسل لم تحدث .
وأضافت بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل تلقت اتصال من عائلتها عبروا عن سعادتهم من المسلسل وقاموا بعمل حفله لفريق عمل المسلسل وقاموا بتقديم منديل اغنية " انت عمرى " كهدية لها .
وأشارت سميرة عبد العزيز ، أن شركة سياحة مصرية قامت بتقديم 10 رحلات حج لـ 10 افراد من فريق عمل المسلسل .
وحلت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، ضيفة على موقع دوت الخليج الإخباري في ندوة خاصة، تحدثت خلالها عن كواليس اختيارها بالتعيين في عضوية مجلس الشيوخ، والدور الذي ستقوم به داخل المجلس النيابية .
كما تطرقت خلال حديثها إلى العديد من القضايا المهمة على الصعيد الفني، ومدى تأثير وأهمية الفن في المجتمع، وتصورها لما قد تشهده الفترة المقبلة من تغيرات.
وأكدت الفنانة أهمية المسرح المصري، ودعمه مستقبلا، ليعود إلى سابق عهده، بالإضافة إلى حديثها عن بعض كواليس أعمالها الفنية التي تكشف عنها لأول مرة.
وعبرت عن فخرها بالمشاركة في العرض المسرحي "الوصية" على خشبة المسرح القومي، الذي يعتبر ملحمة وطنية في حد ذاته، عن استشهاد الجندي محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله.
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