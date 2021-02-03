فى ذكرى رحيلها .. سميرة عبد العزيز تكشف أسرارا لأول مرة عن مسلسل أم كلثوم

تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة أم كلثوم، التى برعت فى تقديم العديد من الروائع الغنائية التى تظل تطرب أذن المستمع العربى.

وكانت كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز ، اسرار جديدة عن حياة أم كلثوم لاول مرة .

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز خلال لقائها لصدى البلد ، فى بداية كتابة سيناريو مسلسل أم كلثوم جاء 17 أندار للمؤلف محفوظ عبد الرحمن من عائلة كوكب الشرق تخوفا من ظهور أشاعات فى المسلسل لم تحدث .

وأضافت بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل تلقت اتصال من عائلتها عبروا عن سعادتهم من المسلسل وقاموا بعمل حفله لفريق عمل المسلسل وقاموا بتقديم منديل اغنية " انت عمرى " كهدية لها .

وأشارت سميرة عبد العزيز ، أن شركة سياحة مصرية قامت بتقديم 10 رحلات حج لـ 10 افراد من فريق عمل المسلسل .