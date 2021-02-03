على طريقة ياسمين صبري.. نادين نسيب نجيم تحتفل بهدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية

تلقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم هدية من ماركة مستحضرات تجميل عالمية عبارة عن خزانة مليئة بالمكياج ومكتوب عليها اسمها، وهي نفس الهدية التي حصلت عليها الفنانة ياسمين صبري من نفس الماركة.

ونشرت نادين نسيب نجيم عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا للهدية، وأعربت عن سعادتها بشكل كبير. تشارك نادين نسيب نجيم في بطولة مسلسل "النقيب سما" والذي كان من المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني العام الماضي إلا أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى توقف تصوير المسلسل وتأجيله للعام الحالي. وكانت نادين نسيب نجيم خضعت لعدد من عمليات التجميل بسبب تعرضها لتشوه في الوجه جراء اصابتها بسبب انفجار مرفأ بيروت شهر أغسطس الماضي.

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