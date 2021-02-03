إطلالة رقيقة من هبة مجدي في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هبة مجدى صورة جديدة من خلال خاصية "الاستورى "بحسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وتميزت إطلالتها بالهدوء ولم تتكلف في ملابسها ،حيث ارتدت تيشرت كاجوال باللون الأسود واكتفت بوضع رباط أحمر رقيق على شعرها . وشاركت هبة مجدى مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر. المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

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