تأثرت إيرادات السينما الأمريكية والعالمية في الآونة الأخيرة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الذي تسبب في ضعف الإيرادات بسبب اغلاق معظم دور العرض.

وحقق فيلم News of the World للنجم العالمي روبرت دي نيرو ايرادات وصلت الى 10 ملايين و382 الف دولار أمريكي بعدم مرور 5 اسابيع على طرحه. ويجسد توم هانكس في الفيلم شخصية محارب متقاعد شارك في الحرب العالمية الثانية يدعى جيفير سون الذي يتولى مهمة إعادة طفلة تم اختطافها. وذكرت تقارير بالصحف الاجنبية ان شركة Universal pictures عقدت صفقة مع شبكة Netflix لطرح الفيلم عليها، في محاولة لتفادي الخسائر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر News of the World يحقق إيرادات ضعيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.