نسليهان اتاغول تكشف تطورات حالتها الصحية وتعلق على انضمام توبا بويوكستون لـ ابنة السفير

كشفت الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير التركي.

وقالت نسليهان اتاغول، بحسب ما جاء في أحد المواقع التركية: " حالتي الصحية أصبحت أفضل من قبل ولكن إذا خطوت خطوتين أشعر بالتعب والإرهاق مع ذلك أنا في حالة أفضل".

وأضافت: "وقد خسرت خمسة كيلو من وزني في فترة التصوير الأخيرة وجسدي لم يتحمل التعب لهذا انفصلت".

وعن انضمام الممثلة التركية توبا بويوكستون إلى مسلسل ابنة السفير، قالت نسليهان: "أبارك لها ليكن خيرا لن أقول شيئا آخر.

وأعربت الفنانة التركية توبا بويوكستون عن سعادتها البالغة بأنها عادت للتعاون مجددًا مع الممثل التركي أنجين أكيورك في مسلسل "ابنة السفير" بعد أن سبق وشاركا في بطولة مسلسل "العشق الأسود" في 2014.

وقالت توبا بويوكستون في لايف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لم أصدق أني سأقف امام أنجين مرة أخرى، وبمجرد أن وقفنا أمام بعضنا البعض من جديد انسجمت بشكل كبير معه".

وأفادت تقارير بالصحف التركية، بأن توبا بويوكستون اصطحبت ابنتها التوأم من زوجها السابق الممثل التركي أنور صلاياك إلى مدينة بودرم لكي تبقيان معها خلال فترة التصوير.

وبهذا تلتقي توبا بويوكستون للمرة الثانية بالممثل التركي أنجين أكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا، حيث شكلا ثنائيًا رومانسيًا لقى إعجاب محبي الدراما التركية.