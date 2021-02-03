بالفيديو: يوسف حرب يكشف لأول مرة أسباب طلاقه من نجوى كرم

يوسف حرب يتحدث لأول مرة بشكل صريح عن اسباب انفصاله عن النجمة اللبنانية نجوى كرم في لقاء مع برنامج " اي تي بالعربي" ويؤكد بأنه ما يزال يحبها لكن بطريقة مختلفة، ويتبادل الإحترام معها، لافتاً في نفس الوقت بأن الإرتباط بفنانة أمر صعب للغاية.

يوسف حرب يكشف لأول مرة أسباب طلاقه من نجوى كرم

المنتج اللبنانية يوسف حرب أطل في لقاء مع برنامج " اي تي بالعربي" وكشف عن جانب من علاقته السابقة مع النجمة اللبنانية نجوى كرم التي تزوجها لفترة قصيرة، متحدثاً عن أسباب انفصاله عنها حيث أكد بأنه لم يكن على "قدر هذه العلاقة" وبأنه لم يتحمل اضواء الشهرة معتبراً بأن الزواج من فنانة هو أمر صعب للغاية، كاشفا في الوقت عينه بأنه شخص غيور جداً.

وقال في اللقاء بأنه ما يزال يكن الحب لنجوى كرم لكن بطريقة مختلفة عن حب الزوج لزوجته او حبيبته مضيفاً :" انفصالنا سببه أنه جاء وقت لم أكن على قدر هذه العلاقة، في وقت مر علينا لم تستطع نجوى الحفاظ عليّ، ولم أستطع أن أحافظ عليها، ولا أريد أن ألومها، خاصة وأن الزواج من فنانة أمر صعب للغاية".

يوسف حرب لم يخفي غيرته ايضا أثناء الزواج فتابع قائلاً: "لم أستطع تحمل الأضواء والشهرة المرتبطة بها خاصة وأنني شخص غيور، وهي أيضا كانت تغار علي كثيرا، ورغم قرارنا بالإنفصال ولكن ما زالت أحبها واحترمها، فهي لم تذكرني بسوء ولا أنا أذكرها بسوء، ففي كل الأحوال نحن لم نرَ من بعضنا ما يجعلنا نكره بعضنا".

وكان الثنائي نجوى كرم ومتعهد الحفلات يوسف حرب الذي كان متزوجا حينها ولديه أطفال، فاجئا الجميع بزواجهما عام 2000، الا انهما انفصلا بعد سنتين من الإرتباط.

يوسف حرب ودعمه للفنانين بالحصول على الجنسية الكندية

من ناحية أخرى، تطرق يوسف حرب الى دعمه ومساعدته بعض النجوم في الحصول على الجنسية الكندية قائلا: “ساعدتهم، عرفتهم على المحامية، وأرشدتهم إلى أين يمكن أن يضعوا أولادهم، منهم من وضعوا أولادهم في المدارس، ومنهم من عاشوا فترة طويلة هناك"

يوسف حرب عّدد الفنانين الذين حصلوا على الجنسية عن طريقه وهم: "كاظم الساهر، نجوى كرم ، نوال الزغبي، راغب علامة، وزوجة وأولاد عاصي الحلاني، مؤكدا أن الجنسية الكندية كانت متاحة وجاهزة للفنان عمرو دياب، لكنه لم يذهب للحصول عليها، وكان عليه فقط أن يقيم في كندا ويدفع الضرائب، وكانت متاحة أيضا للفنانة شيرين عبد الوهاب.

نجوى كرم واحدث أعمالها الغنائية

على صعيد فني، طرحت نجوى كرم مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "معذور قلبي" الذي صورته في شوارع بيروت، ولاقى العمل اصداء ايجابية من الجمهور خاصة مع اطلالاتها الشبابية ورقصها الحيوي.