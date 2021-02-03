"البهجة" تسيطر على أغاني النجوم المقبلة .. ديو مصطفى شوقي وحميد الشاعري ومحمد جمعة ينافس بـ"ولعوا ولعوا"

يبدو أن الأحوال التي يمر بها العالم حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأثير ذلك على الحالة النفسية للجمهور كانت سببًا في أن عدد من نجوم الغناء يحاولون الترفيه أكثر عن جمهورهم من خلال طرح أغان مبهجة جديدة خلال الفترة المقبلة، كشفوا عنها في لقاءات حصرية لكاميرا "دوت الخليج".

مصطفى شوقي

كان من بين هؤلاء المطرب المصري مصطفى شوقي صاحب الأغنية الشهيرة "ملطشة القلوب"، الذي كشف عن أنه بصدد تقديم دويتو غنائي جديد مع النجم حميد الشاعري بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، وهو من كلمات محمد هلال وألحان عصام كاريكا وتوزيع توما، ومن المقرر طرحه قريبًا.

ولفت مصطفى شوقي إلى أنه سعيد جدًا بالتعاون مع حميد الشاعري، الذي يعتبره أيضًا بمثابة طاقة إيجابية كبيرة في أي شيء يظهر فيه، موضحًا أن الأغنية الجديدة ستكون مبهجة كعادة أغانيه وأغاني حميد الشاعري.

كما تحدث مصطفى شوقي عن كواليس أغنية "سمرا" التي طرحها مؤخرًا ونالت إعجاب جمهوره، وأكد أن فكرتها خرجت خلال "عزومة عشاء" جمعته بالشاعر هشام الجخ والمنتج نصر محروس الذي حرص على توفير كل عناصر نجاح الكليب.

مروة ناجي

المطربة المصرية مروة ناجي بصدد أيضًا طرح أغنية جديدة بعنوان "حالنا"، حيث أكدت أن الأغنية بمثابة "ميكس" غريب بالنسبة لها وللجمهور، فهي أغنية طربية، وكلماتها درامية، لكن جزء من ألحانها يعتبر مبهجًا، ولفتت إلى أن الأغنية ستكون بمثابة مفاجأة لجمهورها.

وأضافت مروة ناجي خلال اللقاء أن الأغنية قريبة لقلبها، وأن كل شخص سيستمع لها سيجد أن الكلمات تليق ببعض المواقف التي عاشها، وعن رأيها في أغاني المهرجانات الشعبية، قالت إنها تحب أغنية "بنت الجيران" فيما أن نجلها الأصغر عاشقًا لمهرجان "اخواتي".

محمد جمعة ومدين

رغم أن الفنان المصري محمد جمعة اشتهر بأدواره الدرامية في التمثيل، إلا أنه قرر أن يكشف مؤخرًا عن موهبته في الغناء، حيث قام خلال الأيام الماضية بتسجيل أغنية جديدة عبارة عن دويتو مع الملحن مدين بعنوان "ولعوا ولعوا".

ولفت محمد جمعة أن عنوان الأغنية هدفه توجيه رسالة للجمهور بأن يتجاهلوا همومهم وأحزانهم حتى يستطيعوا الوصول إلى الراحة المطلوبة، موضحًا أن الأغنية بها حالة من البهجة والسعادة التي يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، مثلما نالت إعجابه عندما سمعها لأول مرة من صديقه مدين.

فيما قال مدين أنه كان ينوي أن يقوم بتسجيل الأغنية وطرحها خلال أحد المهرجانات الفنية التي أقيمت مؤخرًا كمهرجان الجونة والقاهرة، لكنهم لم يستطعوا الانتهاء من تنفيذها، مشيدًا بصديقه محمد جمعة، وأكد أنه كان أول شخص شجعه ليخوض تجربة الغناء بشكل احترافي.