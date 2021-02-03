محمد رمضان يقلد عمرو دياب ويطرح عطره الجديد .. بالصور

محمد رمضان الفنان المصري بجانب إثارته الجدل بكلمات أغانيه وأعماله التي يطرحها، قرر إثارة الجدل مجددًا بعدما كشف عن طرح عطر جديد يحمل اسمه قريبًا في الأسواق.

محمد رمضان ينافس عمرو دياب

محمد رمضان تلقى عدة انتقادات من الجمهور الذي اتهمه بتقليد الهضبة عمرو دياب، الذي أعلن مؤخرًا أيضًا أنه بصدد طرح عطره الجديد في الأسواق، كما قرر الدعاية للمنتج عن طريق كليب جديد مع الإعلامية إنجي كيوان التي ظهر معها قبل أيام قليلة في العديد من الصور، والكليب من إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه قريبًا أيضًا.

عطر محمد رمضان الجديد

الفنان المصري محمد رمضان نشر عبر حسابه على انستجرام، عدة صور لزجاجات العطر التي تحمل اسمه، وأسماء عدد من أغانيه الشهيرة، مثل "السلطان" و"نمبر 1" و"مافيا" و"بم بم" لافتًا إلى أنه سطرح تلك المنتجات قريبًا جدًا، ولاقت تدوينة محمد رمضان تفاعل عدد كبير من متابعيه وأصدقائه، ومن بينهم رجل الأعمال محمد حديد، وجميعهم عبروا عن مدى ترقبهم لتجربة عطر جديد يحمل اسم فنانهم المفضل، فيما انتقده آخرون وأكدوا أنها يحاول تقليد الهضبة الذي كشف مؤخرًا عن الحملة الإعلانية الجديدة لعطره.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يطرح فيها محمد رمضان منتجات تحمل اسمه، لكنه كان قد طرح من قبل "كمامات" تحمل جملة "نمبر وان" لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

مسلسل "موسى" لمحمد رمضان

في سياق آخر يواصل محمد رمضان حاليًا تصوير مسلسله الجديد "موسى" والذي ينافس به فى موسم رمضان المقبل ويشارك في بطولته كل من سمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز ومنذر رياحنة وهبة مجدي وفريدة سيف النصر وعارفة عبد الرسول وغيرهم وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وكان الفنان المصري قد نشر مؤخرًا البرومو القصير الأول لمسلسله الجديد وشوق الجمهور للعمل من خلال المقطع الدعائي الذي طرحه، والذي ظهر به بالزي الصعيدي، وكشف ملامح شخصيته وكذلك ملامح المسلسل، والذي يدور في فترة الاحتلال البريطاني لمصر، حيث يشكل محمد رمضان مجموعة لمقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات ضدهم في الصعيد بمصر.

كذلك طرح رمضان فيديو كليب غنائي جديد بعنوان "مصباح علاء الدين"، وقدم في الأغنية عدة مفاجآت، ومنها إلى استعانته بطفل يشبهه في مرحلة الطفولة، وكذلك الظهور الأول لابنته الكبرى "حنين" معه في أعمال فنية، وظهرت في عدة لقطات في الكليب وخطفت الأنظار بظهورها الأول معه وهو ما جعل البعض يتكهن بدخولها المجال الفني مبكراً بدعم من والدها.