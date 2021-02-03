سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلادها الـ 27 بقالب كيك "كورونا" وترقص مع "ويجز" ..بالصور والفيديو

سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلادها الـ 27 برفقة أصدقائها بأجواء صاخبة وتثير الجدل بسبب اختيارها لقالب كيك على شكل مجسم "فيروس كورونا"، كما أشعلت أجواء الحفل بالرقص على أغنيات النجم تامر حسني وأغنية "سالكة" للفنان ويجز الذي شاركها في الغناء.

سلمى أبو ضيف تحتفل بعيد ميلادها الـ 24 بقالب كيك "كورونا"

تداول نشطاء السوشيال ميديا مجموعة صور للفنانة الشابة سلمى أبو ضيف كان قد نشرها أصدقائها وظهرت فيها الفنانة من أجواء حفل عيد ميلادها السابع والعشرين مرتدية فستان أحمر قصير ومكشوف الكتفين، لكن ما كان لافتاً هو اختيارها قالب كيك الميلاد على شكل مجسم "فيروس كورونا" باللون الأخضر، في إشارة منها الى أنها سبق وأن انتصرت على هذا الفيروس الذي اصيبت به سابقا خلال مشاركتها في مهرجان الجونة.

واظهرت اللقطات سلمى ابو ضيف وهي تمرح مع أصدقائها وتستمع بأوقاتها في حفل عيد ميلادها، كما ظهرت في فيديو متداول وهي ترقص بكل حيوية على انغام الأغنيات الصاخبة مع أصدقائها وبينهم الفنان ويجر مرتدية فستان أحمر قصير.

وقد لاقى قالب الكيك تفاعلا واسعا من الجمهور لغرابة فكرته، بينما وجه آخرون الإنتقادات الكبيرة لسلمى بسبب احتفالها بعيد ميلادها بشكل حاشد وعدم مراعاة اجراءات الحماية من "كوفيد 19" خاصة وأنه وسبق وأن التقط العديد من المشاهير هذا الفيروس بمثل هذه التجمعات وأخرهم الفنانة يسرا التي أصيبت بالفيروس في حفل عيد ميلاد نيللي كريم.

سلمى ابو ضيف وأحدث أعمالها الفنية

على صعيد فني، تواصل الفنانة سلمى أبو ضيف تصوير دورها في فيلم "المصارع" مع الفنان محمد لطفي، والذي يجري تصويره بالإمارات العربية المتحدة.

واوضحت سلمى أبو ضيف في لقاء ببرنامج The Insider، إنها تجسد شخصية فتاة تدعى "سلمى"، وتنتمي لعائلة من المصارعين، مشيرة إلى أنها تحمل ماجيستير في الفنون القتالية، وعكفت على التدريب بشكل يومي.

ولفتت سلمى أبو ضيف الى أن اختلاف القصة هو ما جذبها للفيلم، لأن الناس اعتادت على تجسيدها الأدوار بصورة نمطية، ولكنها تعمل على خلق نوع من الاختلاف بهذا الدور.

وشاركت سلمى أبو ضيف في الفترة الماضية في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل إلا أنا، والذي تدور أحداثة حول فتاة تعيش معاناة مع سوء فهم المجتمع لمرض البهاق الذي تعاني منه منذ صغرها.

حكاية "لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، وبطولة جميلة بو عوض وشارك في البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وهي الحكاية الأخيرة والختامية من حكايات مسلسل إلا أنا، من إنتاج شركتي سينرجي وأروما.