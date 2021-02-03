حفل غنائي يجمع شيرين عبد الوهاب بأصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح المجاز في الشرقة وذلك يوم الجمعة الموافق 19 من فبراير الجاري.

وتشارك شيرين، في الحفل النجمة أصاله، حيث يقدما كلا منهما لجميع الحاضرين باقة من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة.

في سياق آخر

أعربت الفنانة أصالة مؤخرًا عن إعجابها الشديد يأغنية"شطبنا" للفنان رامي صبري،.

وكتبت أصالة في تعليقها على البرومو الدعائي الخاص بالأغنية عبر حساب رامي صبري على موقع "إنستجرام":"ألف مليار مبروك على الأغنية الرهيبة، وقريبًا هنغنيها في حفلة سوا، من كتر ما حبيتها وقت ما سمعتني إياها، مبروك يا فنان يا دؤوب يا مذوق باختياراتك، مبروك أخي ورفيقي الغالي".

ومن جانبه، قام رامي صبري بالرد عليها قائلًا:"الله يباركلك يا حببتي، هانغنيها سوا أكيد".

"شطبنا" من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.