- مروة ناجي تعيد "ألمظ" للحياة علي مسرح البالون

القاهرة - محمد ابراهيم - Advertisements



انضمت الفنانة مروة ناجي الي فريق عمل مسرحية "ألمظ وسي عبدة" للمخرج مازن الغرباوي المقرر تقديمها علي خشبة مسرح البالون، والعمل يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

ومن جانبها اعربت مروة ناجي عن سعادتها بتجسيدها شخصية "ألمظ"، مؤكدة ان السبب الرئيسي في قبول تجسيد شخصية ألمظ هو انها تشبه قصة حياتها الحقيقة ونشأتها في أسرة بسيطة وسعيها الدائم في الوصول لحلمها وتتويج موهبتها بالشهرة.

وأضافت: النص به تفاصيل دقيقة عن حياة ألمظ جعلتني أشعر بالتعاطف اتجاهها أكثر فاكثر، فهي تفكرني بنفسي في بداية حياتي في مواجهتي لصعوبات الحياة وعدم وجود معارف في الوسط الفني، أنا بدأت من تحت الصفر في مجال الفن، وحافظت على شخصيتها واصلها الطيب واعتزازها باهلها حتي بعد ما أصبحت نجمة.

و أشارت الي ان موت ألمظ في عز مجدها خطف قلبها وجعلها تشعر بالحزن الشديد لأنها رحلت سريعا تاركة فن ومجد وشهرة جعلتنا نتذكرها حتي وقتنا هذا.

و عن العمل مع المخرج مازن الغرباوي، أوضحت مروة قائلة:" العمل مع مازن الغرباوي ممتع ومميز، فهو شخصية ناجحة منظمة جدا، سابق سنه، ذكي محدد هدفه وعارف ازاي يوصله في اسرع وقت، والنظام الذي يتبعه واهتمامه بأدق التفصيل جعلت الكواليس اكثر راحة وإبداع واسكنت في قلبي الاطمئنان.

وواصلت حديثها قائلة: " مازن حضر خطوط الحركة واعطاني جدول خاص بمواعيد بروفاتي قبل بدأ البروفات بشهر حتى لا اهمل اعمالي الفنية الأخرى.

وأكدت أنها لم تغادر منزلها السنة الماضية بسبب جائحة كورونا ولم تقبل اي اعمال الا انها قررت تمارس حياتها الفنية بشكل طبيعي مع اتباعها كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بالعدوى، لتمتع جمهورها بتجسيد شخصية ألمظ وتستمتع بالعمل مع المخرج مازن الغرباوي.

الجدير بالذكر أن مسرحية "ألمظ وسي عبده" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت قيادة الدكتور عادل عبده، وبالاشتراك مع الفرقة القومية للفنون الشعبية، وسبق وان أعلن المخرج مازن الغرباوي عن انضمام سيدة المسرح العربي سميحة ايوب الي فريق عمل المسرحية بعد غياب عام.