بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تشارك جمهورها حكمة إيجابية رائعة

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت نسرين من خلال صورتها معلقة: "يخبرونك أنه (من سار على الدرب وصل) لكن لا أحد يخبرك بالقصة الكاملة، وهي أن: من سار على الدرب تعثَّر وسقط.. تألم ونهض.. خُذل ووقف.. كابد اليأس ثم تمسك بالأمل.. صبر واجتهد.. تعلم وتطور.. ركز في نفسه.. ثم سعى ومشى بالعزيمة، وظن بالله خيرًا، حتى وصل.. يومكم يسر وتساهيل جميلة".

وظهرت نسرين طافش بإطلالة مبهرة، حيث ارتدت فستانا كلاسيكيا شتويا باللون البيج مع جاكيت فرو بنفس اللون، وانتعلت "بوت" تميز بنقوشات الحيوانات البرية أضاف لإطلالتها أناقة وجاذبية.

وأكدت الفنانة نسرين طافش، أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.

وتابعت نسرين طافش، في تصريح لـ"دوت الخليج": "هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى".

وأكدت أن "المخرج سميح النقاش الذي تعاقد على إخراج المسلسل موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا".

المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.