ننشر حكاية أول لقاء بين كوكب الشرق وموسيقار الأجيال عام1923

يمراليوم 46 عاما على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم التى غادرت عالمنا بجسدها فى مثل هذا اليوم الموافق 3 فبراير عام 1975 تاركة ورائها فن وميراث لن يتكرر، وأسرارعبقرية فنية أذهلت العالم وسحرته بصوتها المعجزة ولازالت لا ينافسها أحد.

وكان عمالقة التلحين والموسيقى يتمنون أن يحظى أى منهم بفرصة لتغنى كوكب الشرق من ألحانه، ولكنت كانت العلاقة بين كوكب الشرق وموسيقار الأجيال محل للكثير من الجدل والتعليقات والحوارات، حيث تردد كثيراً قبل تعاونهما معاً لأول مرة فى أغنية "أنت عمرى" أن هناك توتر فى العلاقة بينهما وأن هذا اللقاء كان أول تعاون ولقاء يجمعهما.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن كوكب الشرق وموسيقار الأجيال التقيا قبل ذلك بكثير بل إن عبد الوهاب غنى مع أم كلثوم فى بداية حياته وتحديدا عام 1923 وكتب بنفسه عن اللقاء الأول الذى جمعه بكوكب الشرق فى مجلة الكواكب عام 1953 - أى قبل تعاونه مع أم كلثوم فى أغنية انت عمرى بأكثر من 10 سنوات - وكتب عبدالوهاب مقاله بالكواكب تحت عنوان "أم كلثوم بقلم محمد عبد الوهاب"، وكانت المرة الأولى التى يتحدث فيها عن كوكب الشرق.

وقال موسيقار الأجيال فى هذه المقالة: "قد لا يعرف الكثيرون أننى والآنسة أم كلثوم ظهرنا سوياً لأول وآخر مرة حتى الآن وكان ذلك قبل أكثر من 20 عاماً، بل وغنينا معا أغنية "على قد الليل ما يطول".

وتابع: "كان ذلك فى منزل والد الصديق أبو بكر خيرت المهندس المعروف وكان يسكن فى شارع خيرت، وقيل لى قبل الحفلة إننى سأغنى مع أم كلثوم واعتبرت هذا الخبر بشرى كبيرة لمطرب غير معروف تماماً، ولم يخط إلى مدارج الشهرة بعد، فى حين كانت أم كلثوم وقتها قد وطدت قدمها ومعروفة منذ 7 سنوات أو يزيد وعرفها الناس واعجبوا بصوتها".

وعن الغناء مع أم كلثوم فى هذه الحفلة قال محمد عبد الوهاب: "غنيت مع أم كلثوم وأحسست وأنا إلى جوارها أننى أتحدث إلى أستاذ وأنه يتوقف على هذه الحفلة شىء غير قليل من مصيرى كمطرب ناشئ، وسمعت إشادات بأننى أديت دورى على أكمل وجه وأحسنت الأداء".

وأكد عبد الوهاب أن أهم إشادة سمعها فى هذا الحفل الذى جمع أساطين الغناء والموسيقى وقتها هى الإشادة التى سمعها من أم كلثوم حيث قالت له همساً " أنت كويس"، قائلاً: أحسست بفخر عظيم أن أغنى مع مطربة لها مكانة شعبية فى وقت لم أكن أنا أتمتع بمثل هذه المكانة".

وكانت أغنية "أنت عمرى" أول لحن لعبد الوهاب بصوت كوكب الشرق وغنتها عام 1964، وأطلق على هذا التعاون لقاء السحاب، وجاء بعد توصية من الرئيس الراحل جمل عبد الناصر، وبعد ما كان يثار دائما حول وجود توتر فى العلاقة وحرب خفية بين أم كلثوم وعبدالوهاب.