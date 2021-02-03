شيري عادل ترحب بأدوار ضيف الشرف المؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة شيري عادل عن ترحيبها بالمشاركة في دور صغير أو كضيف شرف ما دام مؤثرا في الأحداث والعمل جيدا.

وقالت شيري عادل، في تصريحات صحفية إنها تظهر كضيف شرف فى حلقة واحدة خلال أحداث مسلسل "فارس بلا جواز"، للنجم مصطفى قمر، والذي من المقرر عرضه في موسم شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها ستبدأ تصوير مشاهدها الأسبوع المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل الذي تم بدء تصويره مؤخرا وهو ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية.

وأكدت حرصها على التنوع والتجديد من عمل لآخر والتوازن في اختيار الأدوار التي تشعر أنها ستضيف إليها كممثلة، لافتة إلى أن هناك العديد من الشخصيات التي تتمنى أن تتاح لها فرصة تقديمها.

و أشارت "عادل" إلى أنها تختار أدوارها وفق السيناريو والشخصية التي تقدم ما هو مفيد للجمهور، وتحمل رسالة وهدف، لافتة إلى أنها سعيدة للغاية بما حققته في مشوارها الفني وتطمح أن تحقق المزيد من النجاح وخصوصا أنها تحاول طوال الوقت اختيار أدوار مختلفة.