بملابس صعيدية.. علي ربيع في أحدث ظهور له عبر "انستجرام"

مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة على ربيع، محمد أسامة "أس أس"، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التونى، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاورى، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء على، وهى من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

