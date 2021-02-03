بملابس صعيدية.. علي ربيع في أحدث ظهور له عبر "انستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان علي ربيع، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
حيث ظهر علي ربيع، في الصورة يرتدي جلبابا صعيديا وخلفه النيل مما أثار إعجاب الجمهور.
في سياق منفصل، شارك علي ربيع في مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" والتي يتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.
مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة على ربيع، محمد أسامة "أس أس"، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التونى، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاورى، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء على، وهى من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسنى، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.