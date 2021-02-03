محمد رجب ينافس ابنه فى مسابقة سيارات .. والأخير يفوز بالمركز الأول

شارك الفنان محمد رجب، جمهوره فيديو جديد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهر الفنان محمد رجب ، فى الفيديو بصحبة ابنه وهما يقودان سيارات كهربائية وفى حالة منافسة وينتهى السباق بفوز نجله وحصولة على المركز الاول والجائزة .

ويذكر أن اخر اعمال الفنان محمد رجب هو مسلسل " صربة معلم " ، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.